بالفيديو.. استشاري: “فايزر” هو الأفضل في مواجهة تحورات “كورونا” وتحصين الأطفال

أوضح استشاري أمراض المناعة الدكتور معز بخيت، أن لقاح “فايزر” هو الأكثر ملاءمة حتى الآن لمواجهة تحورات فيروس “كورونا”.
وقال بخيت إن لقاح “فايزر” أثبت فاعلية كبيرة في منافسة اللقاحات الأخرى، مبيناً أن التعديلات التي أجريت عليه جعلته يلائم الأطفال ومواجهة أي تحورات للفيروس.
ولفت في مداخلة مع قناة “العربية” إلى أن التعديلات الأخيرة تمت على التسلسل الجيني الخاص به فجعلته أقل في ردة الفعل من ناحية صنع البروتين الذي يقدم لخلايا المناعة، حتى يكون ملائماً للأطفال. وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أن اللقاحات الأخرى مثل “موديرنا” و”جونسون آند جونسون” و”أسترازينيكا”، يمكنها أن تكون ملائمة للأطفال بعد إجراء تعديلات عليها.
استشاري أمراض المناعة معز بخيت: لقاح #فايزر المضاد لـ #كورونا من أنجح اللقاحات.. وتعديلاته تجعله الأكثر فعالية في مواجهة التحورات#العربية pic.twitter.com/OY8nhwbgsc
— العربية (@AlArabiya) May 30, 2021