نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. استشاري: “فايزر” هو الأفضل في مواجهة تحورات “كورونا” وتحصين الأطفال
30/05/2021   7:05 ص

بالفيديو.. استشاري: “فايزر” هو الأفضل في مواجهة تحورات “كورونا” وتحصين الأطفال

+ = -
924

أوضح استشاري أمراض المناعة الدكتور معز بخيت، أن لقاح “فايزر” هو الأكثر ملاءمة حتى الآن لمواجهة تحورات فيروس “كورونا”.  

وقال بخيت إن لقاح “فايزر” أثبت فاعلية كبيرة في منافسة اللقاحات الأخرى، مبيناً أن التعديلات التي أجريت عليه جعلته يلائم الأطفال ومواجهة أي تحورات للفيروس.  

ولفت في مداخلة مع قناة “العربية” إلى أن التعديلات الأخيرة تمت على التسلسل الجيني الخاص به فجعلته أقل في ردة الفعل من ناحية صنع البروتين الذي يقدم لخلايا المناعة، حتى يكون ملائماً للأطفال.   وفق “أخبار 24”.

ونوه إلى أن اللقاحات الأخرى مثل “موديرنا” و”جونسون آند جونسون” و”أسترازينيكا”، يمكنها أن تكون ملائمة للأطفال بعد إجراء تعديلات عليها. 

 

بالفيديو.. استشاري: “فايزر” هو الأفضل في مواجهة تحورات “كورونا” وتحصين الأطفال

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885156005.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.