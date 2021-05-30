اكتشاف أفضل حمية غذائية لمَن يعانون السكري والسمنة.. تعرف عليها

كشفت اللجنة الاستشارية العلمية البريطانية للتغذية، عن أن الحمية الغذائية قصيرة المدى المنخفضة الكربوهيدرات فعّالة في تخفيض وزن المُصابين بالسمنة، وكذلك النوع الثاني من السكري.
وأوضحت اللجنة، أنها توصلت لنتيجة بعد اتباع حمية منخفضة الكربوهيدرات خلال ستة أشهر بأن المرضى في الأشهر الثلاثة الأولى فقدوا جزءاً كبيراً من وزنهم الزائد مقارنة بالذين لم يتبعوا هذه الحمية.
وأشارت وفقاً لـ”نوفوستي”، إلى أن الحمية منخفضة الكربوهيدرات هي التي لا تزيد نسبة الكربوهيدرات فيها على 37% فقط.
ونوهت إلى أنه لم يتضح مدى فاعلية الحمية الغذائية المُنخفضة الكربوهيدرات على المدى الطويل، وكذلك مدى فائدتها لجميع البالغين الذين يعانون من النوع الثاني من مرض السكري.وفق “أخبار 24”.