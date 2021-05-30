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أخبار محلية > بالفيديو.. ماذا يحصل لو تعرضت الأدوية لدرجات حرارة عالية؟.. باحث صحي يُجيب
30/05/2021   7:05 ص

بالفيديو.. ماذا يحصل لو تعرضت الأدوية لدرجات حرارة عالية؟.. باحث صحي يُجيب

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قال الباحث الصحي، سلطان المطيري، إن هناك بعض الأدوية لا تتحول إلى مواد سامة عند تعرضها للشمس أو لدرجات حرارة عالية وإنما يبطل مفعولها ولا يستجيب لها المريض مثل “الأنسولين”.  

وأضاف المطيري خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن المضادات الحيوية عند تعرضها لدرجات حرارة عالية قد تتحول إلى مواد كيميائية سامة، تؤثر على الكلى والكبد، والدليل على ذلك قطرات العيون عند تعرضها للحرارة تسبب التهابات للعين.  

وتابع أنه يمكن معرفة صلاحية الأدوية للاستخدام من عدمها من خلال التغييرات الفيزيائية التي تظهر عليها في الشكل والطعم واللون والرائحة، بينما هناك بعض الأدوية لا تظهر عليها أي تغيرات. وفق “أخبار 24”. 

وأوضح أن الأقراص عند تعرضها للحرارة يحدث فيها تكسير وتصدعات، كما أن أدوية الشراب أيضاً يظهر عليها تكتلات، ناصحاً الجميع بضرورة التخلص منها لتجنب خطرها. 

 

بالفيديو.. ماذا يحصل لو تعرضت الأدوية لدرجات حرارة عالية؟.. باحث صحي يُجيب

أخبار محلية
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