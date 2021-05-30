المالكي: ادعاء الحوثيين تنفيذ عملية على حدود جازان فبركة.. ويقومون بذلك لتهدئة الغضب الشعبي

أكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، أن ميليشيات الحوثيين الإرهابية المدعومة من إيران تنشر فبركات لانتصارات وهمية، مشيرًا إلى أنها تستغل الموانئ اليمنية لتنفيذ أجندات إيران.
وأوضح المالكي أن الحوثيين تكبدوا خسائر بشرية كبيرة، مشيرًا إلى أنهم يحاولون تهدئة الغضب الشعبي بالمناطق التي تخضع لسيطرتهم بالفبركات التي يقومون بها، والتي تهدف لرفع المعنويات.
وقال إن ادعاء الحوثيين تنفيذ عملية عسكرية على حدود جازان يندرج تحت الفبركة الإعلامية التي يقومون بها.
وذكر أن الجيش اليمني يسيطر على مساحة تمتد لـ30 كيلومترًا داخل محافظة صعدة، مؤكدًا أن التحالف يدعمه في عملياته القتالية بالداخل اليمني. وفق “أخبار 24”.
وأبان المالكي أن عمليات التحالف أوقعت 20 ألف قتيل وجريح بصفوف الحوثيين، كما تم تدمير أكثر من 4 آلاف آلية وعربة لميليشيات الحوثي في مأرب والجوف.