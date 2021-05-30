كلمات مؤثرة من كوثر الأربش في الذكرى السادسة لوفـاة ابنها في تفجير الدمام

نشرت عضوة مجلس الشورى كوثر الأربش، مقطع فيديو لابنها، الذي فقدته قبل 6 سنوات، وهو برفقة صديقه في سيارة، معبرة عن حزنها لفقده بكلمات مؤثرة.
وكتبت الأربش عبر حسابها في تويتر “يُقال سافر هذا الفتى الجميل لله، 6 سنوات، وأقول: لم يبارح مكانه في شقٍ عميقٍ في صدري، مُحمد، ابن الحياة/ الحب”، داعية المغردين ألا يقدموا لها عزاء في ابنها.
يذكر أن الابن محمد العيسى قتـل إثر تفجير استهدف مسجد العنود بالدمام، عام 2015، خلال عملية نفذها أحد الأشخاص بحزام ناسف، وأكدت الأبرش وقتها أن الجميع مستهدفون في اللحمة والنسيج والتماسك، والقناعة التامة أننا وطن واحد. وفق “أخبار 24”.
مايو 2015
يُقال سافر هذا الفتى الجميل لله
مايو 2021
6 سنوات وأقول: لم يبارح مكانه في شقٍ عميقٍ في صدري
مُحمد، ابن الحياة/ الحب..
الرجاء: عدم التعزية أسفل هذه التغريدة.. شاهد الحياة وهي تترنم وتبعث السلام..
ابتسم. أنا متأكدة أنك ستفعل pic.twitter.com/xsgrageB0I
— كوثر الأربش (@kowthermusa) May 29, 2021