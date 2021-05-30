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أخبار محلية > كلمات مؤثرة من كوثر الأربش في الذكرى السادسة لوفـاة ابنها في تفجير الدمام
30/05/2021   7:04 ص

كلمات مؤثرة من كوثر الأربش في الذكرى السادسة لوفـاة ابنها في تفجير الدمام

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نشرت عضوة مجلس الشورى كوثر الأربش، مقطع فيديو لابنها، الذي فقدته قبل 6 سنوات، وهو برفقة صديقه في سيارة، معبرة عن حزنها لفقده بكلمات مؤثرة.   

وكتبت الأربش عبر حسابها في تويتر “يُقال سافر هذا الفتى الجميل لله، 6 سنوات، وأقول: لم يبارح مكانه في شقٍ عميقٍ في صدري، مُحمد، ابن الحياة/ الحب”، داعية المغردين ألا يقدموا لها عزاء في ابنها.  

يذكر أن الابن محمد العيسى قتـل إثر تفجير استهدف مسجد العنود بالدمام، عام 2015، خلال عملية نفذها أحد الأشخاص بحزام ناسف، وأكدت الأبرش وقتها أن الجميع مستهدفون في اللحمة والنسيج والتماسك، والقناعة التامة أننا وطن واحد.  وفق “أخبار 24”.

 

كلمات مؤثرة من كوثر الأربش في الذكرى السادسة لوفـاة ابنها في تفجير الدمام

أخبار محلية
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