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أخبار محلية > “الضمان الصحي” يكشف أساليب الاحتيال وإساءة الاستخدام في التأمين الطبي
30/05/2021   7:03 ص

“الضمان الصحي” يكشف أساليب الاحتيال وإساءة الاستخدام في التأمين الطبي

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كشف مجلس الضمان الصحي التعاوني طرق الاحتيال والإهمال وإساءة الاستخدام في التأمين الطبي من قبل المستفيدين.

وأوضح أن الأساليب تتمثل في تكرار الزيارات لمقدمي الخدمة دون دواعٍ طبية، والتعاون مع أطباء أو صيدلانيين للحصول على خدمة غير مغطاة تأمينياً.

وأضاف أن أساليب الاحتيال تتضمن إخفاء المستفيد حقيقة حالته قبل التأمين، ثم بعد حصوله على الوثيقة يتقدم بطلب العلاج لهذه الحالة، مثل أمراض القلب والحمل، والعمليات مثل استئصال المرارة وعمليات العمود الفقري وغيرها. وفق “أخبار 24”.

“الضمان الصحي” يكشف أساليب الاحتيال وإساءة الاستخدام في التأمين الطبي

أخبار محلية
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