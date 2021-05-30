توج فريق تشيلسي، بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعد الفوز على نظيره مانشستر سيتي، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت، في نهائي البطولة.
وسجّل هدف “البلوز”، لاعبه كاي هافيرتز، في الدقيقة (42) بعد تمريرة رائعة من خط الوسط توغل بها وسددها من داخل منطقة الجزاء.
وبهذا الفوز نجح تشيلسي في التتويج بالكأس الأوروبية، للمرة الثانية في تاريخه بعدما فاز بها من قبل في العام 2012، كما أنه تفوق على منافسه ثلاث مرات هذا الموسم، واحدة في الدوري الإنجليزي والثانية في نهائي كأس الاتحاد.
أحداث المباراة
بدأت المباراة قوية بين الفريقين حيث شهدت الدقيقة (4) عرضية من فيرنر داخل منطقة جزاء مانشستر سيتي لكن أمسكها الحارس إيدرسون، ورد رحيم ستيرلينج بهجمة للسيتي في الدقيقة (8) بعدما استلم الكرة ودخل بها لمنطقة جزاء تشيلسي لكن تصدى له حارس مرمى البلوز.
وفي الدقيقة (14) شهدت تسديدة من تيمو فيرنر، على مرمى مانشستر سيتي، لكن أمسكها حارس المرمى، وجاءت هجمة أخرى للبلوز بعدها بدقيقة بتسديدة من تيمو فيرنر على مرمى السيتي لكن الكرة اصطدمت بالشباك من الخارج.
وحصل “جندوجان” لاعب مانشستر سيتي، على بطاقة صفراء في الدقيقة (35) بعد تدخله على تياجو سيلفا، وفي الدقيقة (40) جاء تبديل لتشيلسي بدخول كريستينسن وخروج تياجو سيلفا.
وفي الدقيقة (57) أشهر الحكم بطاقة صفراء كانت من نصيب روديجر بعد تدخل على زينشينكو لاعب مانشستر سيتي.
وشهدت الدقيقة (59) تبديلاً لمانشستر سيتي بدخول جابرييل خيسوس، وخروج كيفين دي بروين بعدما تعرض للإصابة، وفي الدقيقة (64) جاء تبديل لمانشستر سيتي بدخول فيرناندينيو وخروج برناردو سيلفا، وبعدها جاء تبديل لتشيلسي بدخول بولسيتش وخروج تيمو فيرنر.
وجاءت فرصة خطيرة لصالح تشيلسي لتسجيل هدف ثانٍ في الدقيقة (73) بعد تسديدة من بولسيتش على مرمى مانشستر سيتي، لكن الكرة تمر بجوار القائم الأيمن، وبعدها جاء تبديل لمانشستر سيتي بدخول أجويرو، الذي شارك للمرة الأخيرة بقميص السيتي، وخروج رحيم ستيرلينج.
وفي الدقيقة (80) أجرى تشيلسي تبديلاً بدخول كوفاتسيتش وخروج ماسون ماونت، قبل أن تأتي بطاقة صفراء من نصيب جابرييل خيسوس، في الدقيقة (87).
وفق “أخبار 24”.