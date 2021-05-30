لتمويل استيراد سلع ذات منشأ سعودي.. اتفاقية بين “السعودي للتنمية” و”الأهلي العراقي” بـ10 ملايين دولار

أعلن الصندوق السعودي للتنمية، توقيع اتفاقية تمويل مع المصرف الأهلي العراقي التابع لمجموعة (كابيتال بنك)، لتوفير تسهيلات ائتمانية بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي للمستثمرين العراقيين الراغبين في استيراد منتجات وخدمات من الشركات السعودية.
ووقّع الاتفاقية في العاصمة الأردنية عمّان، الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان المرشد، ورئيس مجلس إدارة مجموعة (كابيتال بنك)، باسم السالم.
وبموجب الاتفاقية، سيمنح الصندوق السعودي للتنمية، لمصرف الأهلي العراقي خطاً تمويلياً دواراً بقيمة 10 ملايين دولار، لاستيراد سلع وخدمات متنوعة ذات منشأ سعودي لصالح عملاء المصرف من الشركات المستوردة لها، وبنسبة تمويل 100% من قيمتها، مع تسهيل فترة سداد تصل لغاية 36 شهراً بحسب نوع المستوردات وطبيعة العملية. وفق “أخبار 24”.
وقال الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، إن الاتفاقية تؤكد أواصر الأخوة بين البلدين، وتأتي ضمن ما تم تخصيصه من حكومة المملكة لدعم مشاريع إعادة الإعمار والتنمية في العراق، بما يتجاوز مبلغ (1.5) مليار دولار أمريكي، كما تنسجم وجهود المملكة نحو تنويع مصادر الدخل الوطني وزيادة حجم الصادرات غير النفطية.
وأعرب رئيس مجلس إدارة مجموعة (كابيتال بنك) عن تقديره للجهود التي يقوم بها الصندوق السعودي، مؤكدا أن هذه الاتفاقية ستسهم في زيادة التبادل التجاري وستعمل على تنشيط عمليات النقل بين البلدين.