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أخبار محلية > “جوجل” تنهي سياسة مساحة التخزين المجانية للصور
30/05/2021   4:08 م

“جوجل” تنهي سياسة مساحة التخزين المجانية للصور

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أعلنت شركة “جوجل”، إنهاء العمل بسياسة مساحة التخزين المجاني، غير المحدودة للصور، عبر خدمة “جوجل فوتوز”، بدءًا من أول يونيو المقبل.

وكشفت جوجل، أن أي صور أو فيديوهات جديدة، ستحسب ضمن مساحة التخزين المجانية، الخاصة بكل حساب، والتي تبلغ 15 جيجابايت.

وأضافت أن الصور والفيديوهات المرفوعة قبل تاريخ الأول من يونيو، لن يتم احتسابها ضمن المساحة التخزينية المجانية، مشيرة إلى إصدارها أداة مجانية لمساعدة المستخدمين في إدارة المساحة.

وسترسل الشركة إشعارات للمستخدم باقتراب استخدام المساحة المجانية، عبر تطبيق جوجل فوتوز أو عبر البريد الإلكتروني، والمدة الزمنية المتاحة أمام المستخدم، حسب وتيرة استخدامه لتخزين الصور. وفق “أخبار 24”.

وتستهدف هذه السياسة تشجيع الاشتراك في الخدمة مدفوعة الثمن “جوجل وان”، والتي توفر مساحة قدرها 100 جيجابايت، إلى جانب خدمات أخرى كتخفيضات جوجل ستور، مقابل دولارين شهريًا.

“جوجل” تنهي سياسة مساحة التخزين المجانية للصور

أخبار محلية
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