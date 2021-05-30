جامعة الأمير سطام تحصل على جائزة الابتكار في مجال الابحاث والاختراعات الرقمية

حصل فريق نظام ” تحقق “على جائزة الابتكار بالمركز الثالث وقد شارك من أعضاء من الجامعة وهي الدكتورة أروى الرويس و الأستاذة أريج العامر وذلك ضمن مبادرة جائزة الابتكار التي أطلقتها وزارة الاتصالات و تقنية المعلومات لدعم الأبحاث والاختراعات الرقمية في المؤسسات التعليمية والبحثية، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز ثقافة الابتكار والبحث والتطوير الرقمي وتنمية القدرات الرقمية وفقًا لمستهدفات برنامج التحول الوطني وتحقيقًا لرؤية المملكة ٢٠٣٠.
تأتي جائزة الابتكار الرقمي مُعززة لثقافة الابتكار والبحث والتطوير الرقمي وتنمية القدرات الرقمية وتحسين مفهوم ريادة الأعمال وذلك من خلال تحفيز الباحثين وحاملي براءات الاختراع الرقمية، والعمل على تحويل مشاريع الأبحاث والاختراعات الرقمية إلى نماذج أعمال رقمية من الممكن أن تصبح فرص تجارية رياديّة، حيث تنافس على الجائزة نخبة من الباحثين وحاملين براءات الاختراعات ومن بين أكثر من ١٦٧٠ متقدم على مستوى المملكة من مختلف الجامعات و القطاعات.
الجدير بالذكر بأن مشروع تحقق مبني على تطوير براءة الاختراع المسجلة في المكتب الأمريكي لبراءة الاختراعات وهو نظام مبتكر وآمن للتحقق عن بعد و يستخدم تقنيات التشفير للحد من المخاطر السيبرانية المتعلقة بكلمات المرور الثابتة و يعالج أهم تحدياتها.
نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com