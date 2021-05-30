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اخبار رياضية > تعيينات جديدة داخل النصر في اجتماع الأعضاء الذهبيين
30/05/2021   4:25 م

تعيينات جديدة داخل النصر في اجتماع الأعضاء الذهبيين

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أقيم مساء السبت، الاجتماع الأول للأعضاء الذهبيين بنادي النصر في ملعب مرسول بارك، والذي جاء قبل مواجهة الفريق أمام الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الـ30 والأخيرة بدوري المحترفين.

وشاهد الأعضاء الذهبيون تدريبات الفريق الأول، من قاعة الضيافة بملعب مرسول، كما قام الأعضاء بجولة على مرافق ملعب النصر والغرف الخاصة بكبار الشخصيات.

وتقرر خلال الاجتماع، تعيين العميد فهد المشيقح، أمينًا عامًا لمجلس الأعضاء الذهبيين، كما تقرر تعيين وليد العتيبي، مسؤولًا لعلاقات الأعضاء الذهبيين. وفق “أخبار 24”.

تعيينات جديدة داخل النصر في اجتماع الأعضاء الذهبيين

اخبار رياضية
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