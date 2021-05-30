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اخبار رياضية > محمد نور: استقالة حامد البلوي خسارة كبيرة للاتحاد.. وهذه رسالتي للحائلي
30/05/2021   4:25 م

محمد نور: استقالة حامد البلوي خسارة كبيرة للاتحاد.. وهذه رسالتي للحائلي

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علق لاعب الاتحاد، والمنتخب الوطني السابق، محمد نور، على الأنباء التي خرجت خلال الساعات الماضية تُفيد بقيام الجهاز الإداري للاتحاد برئاسة حامد البلوي، بتقديم استقالتهم خلال اجتماعهم برئيس النادي أنمار الحائلي.

وقال “نور”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “استقالة حامد البلوي خسارة كبيرة.. اعرفه انضباطي من الدرجة الأولى يحترمه اللاعبون وأعاد الهيبة في المحافظة على حقوق الاتحاد في المباريات”.

وتابع محمد نور: “أتمنى من اخي، أنمار الحائلي الجلوس معه وإبقائه، ولكل من طالب بنور أقول أتشرف بخدمة الاتحاد لكن عندي مشاغل تمنعني الآن، وحامد كفاءة يجب أن تستمر”. وفق “أخبار 24”.

محمد نور: استقالة حامد البلوي خسارة كبيرة للاتحاد.. وهذه رسالتي للحائلي

اخبار رياضية
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