محمد نور: استقالة حامد البلوي خسارة كبيرة للاتحاد.. وهذه رسالتي للحائلي

علق لاعب الاتحاد، والمنتخب الوطني السابق، محمد نور، على الأنباء التي خرجت خلال الساعات الماضية تُفيد بقيام الجهاز الإداري للاتحاد برئاسة حامد البلوي، بتقديم استقالتهم خلال اجتماعهم برئيس النادي أنمار الحائلي.
وقال “نور”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “استقالة حامد البلوي خسارة كبيرة.. اعرفه انضباطي من الدرجة الأولى يحترمه اللاعبون وأعاد الهيبة في المحافظة على حقوق الاتحاد في المباريات”.
وتابع محمد نور: “أتمنى من اخي، أنمار الحائلي الجلوس معه وإبقائه، ولكل من طالب بنور أقول أتشرف بخدمة الاتحاد لكن عندي مشاغل تمنعني الآن، وحامد كفاءة يجب أن تستمر”. وفق “أخبار 24”.
استقالة حامد البلوي خسارة كبيرة
اعرفه انضباطي من الدرجة الأولى يحترمه اللاعبون وأعاد الهيبة في المحافظة على حقوق الاتحاد في المباريات
أتمنى من اخي أ. أنمار الحائلي الجلوس معه وإبقائه
ولكل من طالب بنور أقول أتشرف بخدمة الاتحاد لكن عندي مشاغل تمنعني الان وحامد كفاءة يجب ان تستمر pic.twitter.com/c6Ab6eHnhp
— محمد نور (@MohamedNoor_N18) May 29, 2021