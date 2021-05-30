أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأحد، حكام مباريات اليوم من منافسات الجولة الـ30 والأخيرة، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ويواجه القادسية نظيره أبها على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوى الرياضية، ويواجه العين نظيره الباطن، على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة، كما يلتقي الشباب مع الوحدة على ملعب الأمير خالد بن سلطان بالرياض.
ويلعب فريق الهلال أمام نظيره الفيصلي في مباراة تتويجه بلقب الدوري هذا الموسم، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، ويواجه فريق ضمك نظيره التعاون، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بأبها.
كما يواجه الرائد نظيره الفتح على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز ببريدة، ويلعب الأهلي أمام نظيره الاتفاق على ملعب الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالله بجدة، كما يواجه النصر نظيره الاتحاد على ملعب مرسول بارك بالرياض.
ومن المقرر أن تقام جميع مباريات الجولة الـ30 والأخيرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء.
وجاءت أسماء الأطقم التحكيمية لمباريات اليوم كالتالي:
وفق “أخبار 24”.