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أخبار الخرج > محافظ الخرج يلتقي أعضاء لجنة شؤون الأسرة بالمحافظة
30/05/2021   4:21 م

محافظ الخرج يلتقي أعضاء لجنة شؤون الأسرة بالمحافظة

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التقى محافظ الخرج أ. مساعد بن عبدالله الماضي صباح هذا اليوم الأحد الموافق ١٨-١٠-١٤٤٢ بأعضاء لجنة شؤون الأسرة بمحافظة الخرج .

وفي بداية هذا اللقاء التمهيدي رحب المحافظ بأعضاء اللجنة واستعرض قرار تشكيل مجلس شؤون الأسرة وقرارتشكيل لجان شؤون الأسرة في مناطق المملكة والأهداف المرادة بتعزيز دور الأسرة والرفع من شأنها لتكون أسرة قوية ترعى ابنائها وتلتزم بالقيم الدينية والمثل العليا.

كما استعرض التوجيه الكريم القاضي بتشكيل لجنة في المحافظات والتي سيعول عليها في تعزيز مكانة الأسرة وتشخيص التحديات وتقديم المقترحات والحلول المناسبة.

محافظ الخرج يلتقي أعضاء لجنة شؤون الأسرة بالمحافظة

أخبار الخرج
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