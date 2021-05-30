بالفيديو.. “العين” يرد على التصريح المثير للجدل لمحترفه “باستوس”

رد المدير التنفيذي لنادي العين، سعد الزهراني، على التصريح المثير للجدل الذي خرج به اللاعب الأنغولي كيسانغا باستوس، بأنه كان يظن أنه تعاقد مع فريق العين الإماراتي بدًلا من نادي المملكة.
وقال سعد الزهراني، رداً على تصريحات اللاعب، عبر برنامج “الديوانية” على القنوات الرياضية السعودية: “حقيقة تعليقي بسيط، الموضوع برمته غير معقول أن تتعاقد مع لاعب بعقد رسمي ثم يأتي لبلد آخر”.
وتابع: “اللاعب ربما أخطأ في التعبير أو لم يحسن صياغة الجملة، وحتى لو تفاجأ أننا لسنا العين الإماراتي فكان يمكن ألّا يكمل عقده، وكنت صريحاً مع وكيل اللاعب بأننا نادٍ صاعد ولم يبديا أي استغراب والأمور كانت واضحة، والأمر لم يكن غلطة”.
وأشار: “اللاعب يهمه أشياء أساسية، مثل قيمة عقد ومقومات الحياة، وكنا واضحين معه من البداية بأننا نادي العين السعودي، ولم يكن هناك أي خطأ في التعاقد، حتى بعد هبوطنا لدوري الدرجة الأولى كل عقود اللاعبين مستمرة ونحاول أن نستفيد من بعضهم بالإعارة”. وفق “أخبار 24”.
وأوضح: “باستوس باق في عقده سنتان وأتمنى أن يظل معنا، واللاعب كان عنده القناعة التامة بوجوده معنا، وما قاله أول مرة أسمع منه هذا الكلام فكيف صعد على الطائرة قطع كل هذه المسافة وتفاجأ أنه وصل المملكة.. اللاعب ربما يرغب في تسويق نفسه وهو اسم كبير”.
سعد الزهراني – المدير التنفيذي لنادي #العين:
تعاقدنا مع لاعبين كبار ولم نموّه على أحد.. اللاعب “باستوس” أخطأ في تعبيره ويسوّق لنفسه.. ولو أن هذا الحديث كان قبل (40) سنة ممكن تقبله.#الديوانيه https://t.co/ObamgzqxCs pic.twitter.com/p9zjsZjv97
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) May 29, 2021