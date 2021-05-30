نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > بالفيديو.. “العين” يرد على التصريح المثير للجدل لمحترفه “باستوس”
30/05/2021   4:25 م

بالفيديو.. “العين” يرد على التصريح المثير للجدل لمحترفه “باستوس”

+ = -
1314

رد المدير التنفيذي لنادي العين، سعد الزهراني، على التصريح المثير للجدل الذي خرج به اللاعب الأنغولي كيسانغا باستوس، بأنه كان يظن أنه تعاقد مع فريق العين الإماراتي بدًلا من نادي المملكة.

وقال سعد الزهراني، رداً على تصريحات اللاعب، عبر برنامج “الديوانية” على القنوات الرياضية السعودية: “حقيقة تعليقي بسيط، الموضوع برمته غير معقول أن تتعاقد مع لاعب بعقد رسمي ثم يأتي لبلد آخر”.

وتابع: “اللاعب ربما أخطأ في التعبير أو لم يحسن صياغة الجملة، وحتى لو تفاجأ أننا لسنا العين الإماراتي فكان يمكن ألّا يكمل عقده، وكنت صريحاً مع وكيل اللاعب بأننا نادٍ صاعد ولم يبديا أي استغراب والأمور كانت واضحة، والأمر لم يكن غلطة”.

وأشار: “اللاعب يهمه أشياء أساسية، مثل قيمة عقد ومقومات الحياة، وكنا واضحين معه من البداية بأننا نادي العين السعودي، ولم يكن هناك أي خطأ في التعاقد، حتى بعد هبوطنا لدوري الدرجة الأولى كل عقود اللاعبين مستمرة ونحاول أن نستفيد من بعضهم بالإعارة”. وفق “أخبار 24”.

وأوضح: “باستوس باق في عقده سنتان وأتمنى أن يظل معنا، واللاعب كان عنده القناعة التامة بوجوده معنا، وما قاله أول مرة أسمع منه هذا الكلام فكيف صعد على الطائرة قطع كل هذه المسافة وتفاجأ أنه وصل المملكة.. اللاعب ربما يرغب في تسويق نفسه وهو اسم كبير”.

بالفيديو.. “العين” يرد على التصريح المثير للجدل لمحترفه “باستوس”

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885156116.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.