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أخبار المناطق > شرطة مكة تكشف ملابسات بلاغ من مقيمين عن تعرضهما للسرقة تحت تهديد السلاح
31/05/2021   11:00 ص

شرطة مكة تكشف ملابسات بلاغ من مقيمين عن تعرضهما للسرقة تحت تهديد السلاح

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كشفت شرطة منطقة مكة المكرمة ملابسات بلاغ تقدم به مقيمان من الجنسية اليمنية عن تعرضهما لجريمة تهديد بسلاح ناري وسلب مبلغ مالي يقدر بـ190 ألف ريال وأجهزة جوالات بقيمة 15 ألف ريال من قبل 3 أشخاص يستقلون مركبة.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، الرائد محمد الغامدي، أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية، اتضح أنه بلاغ كيدي، كما تبين أن المسروقات المبلغ عنها مخبأة بمقر سكن المقيمين.

وأكد أن المقيمين في العقدين الثالث والرابع من العمر، مشيرًا إلى أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة. وفق “أخبار 24”.

شرطة مكة تكشف ملابسات بلاغ من مقيمين عن تعرضهما للسرقة تحت تهديد السلاح

أخبار المناطق
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