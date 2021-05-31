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أخبار محلية > شوريون يقترحون منح أبناء المواطنات رخصة “الإقامة الدائمة” دون رسوم
31/05/2021   11:04 ص

شوريون يقترحون منح أبناء المواطنات رخصة “الإقامة الدائمة” دون رسوم

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تقدم عدد من أعضاء مجلس الشورى بطلب الموافقة على اقتراح إضافة مادة جديدة لـ “نظام الإقامة” تمكن أبناء المواطنات المتزوجات من غير سعوديين، من الحصول على رخصة “الإقامة الدائمة” لمدة غير محدودة دون رسوم مالية.

وأوضح الأعضاء وفقاً لـ”عكاظ”، أن تنفيذ المقترح يكون بشرط زواج المواطنة من غير سعودي وأن يكون الزواج تم بموافقة الجهات المختصة وبعقد نكاح موثق من الجهة المعنية، مشيرين إلى أن ذلك سيساهم في تحقيق الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها المملكة بشأن حقوق الإنسان.

وأضافوا أن نظام الإقامة الحالي يمنح الإقامة الدائمة لأشخاص وفئات غير سعوديين لدواع إنسانية، وهو ما يؤكد أحقية أولاد المواطنة من أجنبي في الحصول على الإقامة الدائمة في المملكة دون مقابل مالي، أسوة بالمزايا التي يحصل عليها المستثمر الأجنبي.

شوريون يقترحون منح أبناء المواطنات رخصة “الإقامة الدائمة” دون رسوم

أخبار محلية
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