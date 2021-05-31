علّق المتخصص في تجميل وتركيب الأسنان الدكتور محمد الشمري على انتشار ابتسامة “هوليوود” في المملكة، مبيناً أنها أصبحت موضة بين الشبان والفتيات.
وأوضح الشمري خلال لقائه ببرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، أن الكثير من المراجعين أصبحوا ضحية إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن عمليات التجميل انتشرت بشكل قوى. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن الأطباء غير السعوديين سيطروا على القطاع الخاص في مجال الأسنان، داعياً الأطباء السعوديين إلى اقتحام هذا المجال خاصة بعد الدعم الذي قدمته المملكة.
فيديو | متخصص في تجميل الأسنان: كثير من المراجعين ضحية إعلانات “#التواصل_الاجتماعي” #الراصد pic.twitter.com/UekYmz5zXW
— الراصد (@alraasd) May 30, 2021