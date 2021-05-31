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أخبار محلية > الشيخ “الخضير” يوضح حكم إغماض العينين في الصلاة بغرض الخشوع
31/05/2021   11:04 ص

الشيخ “الخضير” يوضح حكم إغماض العينين في الصلاة بغرض الخشوع

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أوضح عضو هيئة كبار العلماء سابقاً، الدكتور عبدالكريم الخضير، حكم إغماض العينين في الصلاة بغرض الخشوع.

وقال الشيخ الخضير، إن إغماض العينين في الصلاة بغرض الخشوع اعتبره أهل العلم من الكراهة، لأن اليهود كانوا يغمضون عيونهم في الصلاة والتشبه بهم لا يجوز.

وأضاف أن ابن القيم رأى أن إغماض العينين في الصلاة لا بأس به، لأنه يحقق الخشوع الذي هو لب الصلاة، وذلك إذا لم يستصحب الإنسان مشابهة اليهود ولا قصد ذلك. وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أن الأصل والأكمل هو مجاهدة النفس على النظر في موضع السجود مع الإبصار، لكن إن عجز عن مدافعة ما أمامه وأغمض عينيه بقصد عدم النظر لما يشغله عن الصلاة فهذا لا بأس به.

الشيخ “الخضير” يوضح حكم إغماض العينين في الصلاة بغرض الخشوع

أخبار محلية
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