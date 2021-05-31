قدمت هيئة الصحة العامة “وقاية” 5 خطوات ينصح باتباعها للمساعدة في الحصول على نظام نوم معتدل يعني بتحسين الصحة ويضمن راحة الجسم، كون النوم يعد عنصراً أساسياً للنمط المعيشي الصحي.
وأوضحت أن هذه الخطوات تتمثل في التعرض لضوء الشمس وفتح الستائر عند الاستيقاظ لضبط الساعة البيولوجية، والانتظام بمواعيد ثابتة للنوم والاستيقاظ.
وأضافت أن الخطوات تشمل كذلك ممارسة الرياضة خلال فترة الصباح أو بعد الظهر لتحفيز إفراز هرمون النوم بشكل مبكر، وتقليل مدة القيلولة إلى 20 دقيقة.
ونصحت بتجنب عدة أشياء قبل النوم منها المشروبات الغنية بالكافيين مثل القهوة والشاي لمدة 6 ساعات على الأقل، والكافيين المخفي في المشروبات الغازية والشكولاتة.
كما دعت إلى تجنب تناول الوجبات الدسمة والسكريات، وتجنب التدخين لاحتوائه على مادة النيكوتين المنبهة، والإضاءة الساطعة ليلاً الصادرة من التلفاز أو الأجهزة الالكترونية.
وفق “أخبار 24”.