مصادر تكشف تورط إحدى الشركات بالمملكة في “حفل المشاهير”

أفادت مصادر أن الحفل الذي شارك فيه عدد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي وثبت تورطهم في مقاطع مصورة خادشة للحياء، تم تحت رعاية شركة تسويق تتولى مسؤولية إدارة أعمال بعض المشاهير.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ”الوطن”، أن الحفل نُظم بمناسبة إطلاق موقع علامة تجارية كورية لمستحضرات التجميل، ووكيلها الحصري في المملكة هي الشركة المنظمة.
يُشار إلى أن مصادر أوضحت أن الجهات المختصة تعمل على ضبط المشاركين في مقاطع مصورة خادشة للحياء، تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لحفل شارك فيه عدد من مشاهير مواقع التواصل.