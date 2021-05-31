اختصاصيون: ممارسات غذائية خاطئة في فصل الصيف تؤدي ‏لكوارث صحية

حذر عدد من خبراء التغذية، من أن بعض الممارسات الغذائية الخاطئة التي اعتاد البعض عليها مع قدوم فصل الصيف، قد تؤدي لكوارث صحية.
وأوضح خبير التغذية أحمد صبري، وفقًا لـ”سكاي نيوز”، أن من هذه الأخطاء، تأخير الوجبات بدعوى عدم الرغبة في تناول الطعام أو عدم الشعور بالجوع، والاكتفاء بوجبة أو وجبتين مع قلة شرب الماء.
وأشار إلى أنه من الممارسات الخاطئة أيضَا، تناول كميات كبيرة من الفاكهة التي تحتوي على سكريات عالية كالعنب والتين والبلح، إضافة إلى تناول الأملاح بكثرة في الوجبات السريعة، مصحوبة بشرب كميات كبيرة من المياه الغازية وإهمال الرياضة بدعوى الحر في الصيف.
ومن جانبها، أوصت استشارية التغذية، نهلة عبد الوهاب، بأنه للتخلص من هذه الأخطاء يُنصح باتباع نظام الوجبات الصحية المناسب في فصل الصيف، مع تناول المياه بمقدار كوب كل نصف ساعة، خاصة في الفترة ما بين الإفطار والغداء .
وبيّنت خبيرة التغذية أن الإفطار يمكن أن يقتصر على كوب من الزبادي وقليل من الفاكهة، بينما يتكون الغداء من طبق سلطة كبير يحتوي على قطع من الخيار والخس والبصل مع الفجل ونبات الزنجبيل وشرائح من الثوم مع عصير ليمونة وقطرات من الخل وقطع من التفاح، كما تتضمن وجبة الغذاء أيضًا طبق خضراوات يسوى في الفرن مع مشويات من قطعة لحم صغيرة أو ربع دجاجة أو سمكة .
وتنصح في وجبة العشاء بتناول كوب من الزبادي مع طبق سلاطة لتعويض السعرات الحرارية، التي تم خسارتها، مع إجراء تمارين رياضية لمدة نصف ساعة تساعد الجسم على الحرق.