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31/05/2021   1:29 م

اختصاصيون: ممارسات غذائية خاطئة في فصل الصيف تؤدي ‏لكوارث صحية

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حذر عدد من خبراء التغذية، من أن بعض الممارسات الغذائية ‏الخاطئة التي اعتاد البعض عليها مع قدوم‎ ‎فصل الصيف، قد ‏تؤدي لكوارث صحية.‏

وأوضح خبير التغذية أحمد صبري، وفقًا لـ”سكاي نيوز”، أن من ‎هذه الأخطاء، تأخير الوجبات بدعوى عدم الرغبة في تناول ‏الطعام أو عدم الشعور بالجوع، والاكتفاء بوجبة أو وجبتين مع ‏قلة شرب الماء‎.‎

وأشار إلى أنه من الممارسات الخاطئة أيضَا، تناول كميات كبيرة ‏من‎ ‎الفاكهة‎ ‎التي تحتوي على سكريات عالية كالعنب والتين والبلح، ‏إضافة إلى‎ ‎تناول الأملاح‎ ‎بكثرة في الوجبات السريعة، ‏مصحوبة بشرب كميات كبيرة من المياه الغازية وإهمال الرياضة ‏بدعوى الحر في‎ ‎الصيف.‏‎

ومن جانبها، أوصت استشارية التغذية، نهلة عبد الوهاب، بأنه ‏للتخلص من هذه الأخطاء يُنصح ‎باتباع نظام الوجبات ‏الصحية‎ ‎المناسب في فصل الصيف، مع تناول المياه بمقدار كوب ‏كل نصف ساعة، خاصة في الفترة ما بين الإفطار والغداء‎ .‎

وبيّنت خبيرة التغذية أن الإفطار يمكن أن يقتصر على كوب من ‏الزبادي وقليل من الفاكهة، بينما يتكون الغداء من طبق سلطة ‏كبير يحتوي على قطع من الخيار والخس والبصل مع الفجل ‏ونبات الزنجبيل وشرائح من الثوم مع عصير ليمونة وقطرات ‏من الخل وقطع من التفاح، كما تتضمن وجبة الغذاء أيضًا طبق ‏خضراوات يسوى في الفرن مع مشويات من قطعة لحم صغيرة ‏أو ربع دجاجة أو سمكة‎ .‎

وتنصح في وجبة العشاء بتناول كوب من الزبادي مع طبق ‏سلاطة لتعويض السعرات الحرارية، التي تم خسارتها، مع إجراء ‏تمارين رياضية لمدة نصف ساعة تساعد الجسم على الحرق‎.‎

اختصاصيون: ممارسات غذائية خاطئة في فصل الصيف تؤدي ‏لكوارث صحية

طب وتداوي
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