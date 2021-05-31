“رينارد” يستدعي نجم الأهلي لمعسكر “الأخضر” استعداداً للتصفيات الآسيوية

قرر المدير الفني للمنتخب الوطني، الفرنسي هيرفي رينارد، استدعاء لاعب الأهلي، محمد خبراني لمعسكر الأخضر، الذي سيقام في الرياض.
وقال حساب المنتخب عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “استدعى المدير الفني رينارد المدافع محمد خبراني للمشاركة في معسكر المنتخب الأول الذي سيقام في الرياض”.
وكان رينارد قد أعلن في وقت سابق عن قائمة الأخضر للمشاركة في المعسكر الإعدادي الذي سيقام في مدينة الرياض خلال الفترة من 31 من شهر مايو الجاري إلى 15 من شهر يونيو القادم استعدادًا للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023. وفق “أخبار 24”.
📄 — استدعى المدير الفني “إيرڤي رينارد” المدافع محمد خبراني للمشاركة في معسكر المنتخب الأول الذي سيقام في الرياض. pic.twitter.com/zOp464uI3S
— المنتخب السعودي (@SaudiNT) May 30, 2021