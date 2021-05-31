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أخبار محلية > الراجحي: نعمل على إصلاحات جذرية في سوق العمل بقطاعيه العام والخاص
31/05/2021   1:28 م

الراجحي: نعمل على إصلاحات جذرية في سوق العمل بقطاعيه العام والخاص

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أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، حرص الوزارة على استمرارية الشراكة الراسخة مع القطاع الخاص ومجلس الغرف السعودية في جميع قرارات الوزارة ومبادراتها المتعلقة بسوق العمل.

وأوضح خلال لقائه مع أعضاء اللجنة الوطنية للترفيه والتسلية، “استراتيجية الوزارة لسوق العمل” التي تهدف إلى إحداث إصلاحات جـذرية في سوق العمل بشقيه العام والخاص وبعض المنجزات التي حققتها خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى وجود العديد من المستهدفات التي أسهمت في نمو وتوسع أعمال وأنشطة القطاع الخاص خلال الفترة الماضية.

وأبان أن الوزارة تسعى إلى دعم القطاع الخاص لضمان نموه وتوسع أعماله، مشيراً إلى أن نظام العمل المرن أتى لإمداد المنشآت بالكوادر الوطنية المؤهلة وتغطية احتياجاتهم الضرورية أوقات الذروة، والتي استفاد منها أكثر من 3 آلاف منشأة حتى الآن.

وأشار إلى أن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية ستسهم في القضاء على التشوهات التعاقدية مثل التستر والاستغلال وستزيد من تنافسية سوق العمل، لافتاً إلى أن الوزارة ستطلق قريباً خدمة سداد المقابل المالي لرخص العمل لكل ربع سنة تدفع مقدماً.

الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

وفق “أخبار 24”.

الراجحي: نعمل على إصلاحات جذرية في سوق العمل بقطاعيه العام والخاص

أخبار محلية
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