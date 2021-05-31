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اخبار رياضية > سامي الجابر: الهلال تاريخ يصنعه الرجال وتحفظه الأجيال
31/05/2021   1:33 م

سامي الجابر: الهلال تاريخ يصنعه الرجال وتحفظه الأجيال

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علق لاعب ورئيس نادي الهلال السابق، على تتويج الفريق بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم لموسم (2020-2021).

وقال “الجابر”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “الهلال دائماً محصن بمدرجه الفخم ورجالاته.. فالهلال تاريخ يصنعه الرجال وتحفظه الأجيال (62)”.

واستطاع الهلال تحقيق الفوز أمام نظيره الفيصلي، في الجولة الـ30 والأخيرة، من دوري المحترفين، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد. وفق “أخبار 24”.

سامي الجابر: الهلال تاريخ يصنعه الرجال وتحفظه الأجيال

اخبار رياضية
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