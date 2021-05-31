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أخبار محلية > استشاري متخصص: البعض يطلب أمورًا لا يمكن تنفيذها في عمليات التجميل.. و40% من مرتادي العيادات شباب
31/05/2021   11:35 م

استشاري متخصص: البعض يطلب أمورًا لا يمكن تنفيذها في عمليات التجميل.. و40% من مرتادي العيادات شباب

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كشف استشاري أمراض الجلدية وعلاج الليزر الدكتور أحمد العيسى، أسباب تشويه بعض الحالات التي تخضع لعمليات تجميل.

وأوضح خلال لقائه في برنامج “الراصد” على قناة الإخبارية، أن 40% من مرتادي العيادات من الشباب، مشيرًا إلى أن بعض المغالاة في طلبات المرضى قد تؤدي إلى إفساد عمليات التجميل.

وذكر أن عمليات التنفيخ قد تؤدي إلى نتائج سيئة لدى الشباب، وهي تصلح بشكل أكبر للسيدات، مؤكدًا أن بعض المرضى يطلبون أشياء لا يمكن عملها في عمليات التجميل. وفق “أخبار 24”.

وأبان أن هذه المغالاة وجدت صدى لدى بعض الشركات والأطباء، وهو ما دفعهم للبدء في حملات ترويجية ضخمة تستهدف الطلبات غير الممكنة للمرضى.

استشاري متخصص: البعض يطلب أمورًا لا يمكن تنفيذها في عمليات التجميل.. و40% من مرتادي العيادات شباب

أخبار محلية
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