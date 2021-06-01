متحدث “الأرصاد” يكشف موعد تطبيق “الغرامة” على من ينشر معلومات الطقس

كشف المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني بعضاً من ملامح النظام العام للأرصاد الجديد، والذي سينظم عملية الحديث عن أخبار الطقس ويوقع عقوبات وغرامات في حال نشر معلومات من قبل غير المختصين.
وقال القحطاني إن النظام الجديد يحتاج لـ 180 يوماً منذ صدور قرار به من مجلس الوزراء لبدء تنفيذه، وسيحدد مدى إمكانية منح التراخيص للأفراد والمؤسسات لممارسة العمل في خدمات الأرصاد.
وقال إن النظام الجديد الذي سيستفيد منه الجميع، يتضمن آلية لإعطاء التراخيص المتعلقة بمزاولة العمل في مجال وخدمات الأرصاد.
وأضاف في مداخلة في برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أنه خلال المرحلة المقبلة سيتم شرح آلية التراخيص المتعلقة بممارسة عمل هواة الطقس، مشيراً إلى أن التنبيه المجتمعي الخاص بالسيادة الوطنية سيكون خاص فقط بالمركز، والمقصود بالسيادة الوطنية هي المعلومات ذات الارتباط بالجانب الحكومي وأعمال وسيادة الدولة. وفق “أخبار 24”.
وطالب بالانتظار لوضح جميع اللوائح التنفيذية للنظام والتي ستفسر بعض المواد المتعلقة بالعقوبات والغرامات على من يقوم بتداول معلومات عن الطقس أو التنبيه أو التحذير المجتمعي.
كل ما تود معرفته عن غرامة نشر معلومات “الأرصاد”.. شرح مفصل من الناطق الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد@PmeMediacen#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/VAVyotCU4e
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) May 31, 2021