شاب سعودي يبتكر خاصية موقف تقني لمنع الاستيلاء على مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة

نجح شاب سعودي في ابتكار خاصية موقف تقني تمنع الأصحاء المخالفين من الاستيلاء على مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة.
وقال الشاب عبدالعزيز القرشي وفقاً لـ”سبق “، إن ابتكاره يبدأ بإدخال السيارة إلى الموقف ثم يقوم المستشعر بإرسال رسالة إلى الماسح الضوئي بقدوم المركبة، وبعد ذلك يقوم الماسح بالمسح على مقدمة السيارة إن وُجد الكود الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة.
وأضاف أن الماسح يقوم أخيراً بإرسال أمر إلى الحاجز بالنزول حتى يأخذ الشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة الموقف، مشيراً إلى أن الكود يجب أن يكون في مقدمة السيارة فقط لذوي الاحتياجات الخاصة وعند عدم وجود الكود في فلن يفتح الحاجز.
وأشار إلى أن الابتكار سيعمل عن طريق الشحن بالطاقة الشمسية، والهدف منه يتركز في منع المخالفات ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في الحصول على المواقف المخصصة لهم بكل يسر وسهولة، مبيناً أنه تقدم به للحصول على براءة اختراع من مكتب البراءات بالهيئة السعودية للملكية الفكرية.
ولفت الشاب عبدالعزيز الذي يدرس في السنة التحضيرية بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة إنه قرر ابتكار هذا المشروع بعدما شاهد شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة لم يستطع صف سيارته في الموقف المخصص له بعدما استولى عليه أحد المخالفين.