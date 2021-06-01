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أخبار محلية > صدقة عن والدته.. مواطن يقدم خدمة لمرتادي ممشى بمدينة صفوى بالشرقية
01/06/2021   8:25 ص

صدقة عن والدته.. مواطن يقدم خدمة لمرتادي ممشى بمدينة صفوى بالشرقية

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قام بمواطن بمدينة صفوى التابعة لمحافظة القطيف بالمنطقة الشرقية، بمبادرة لمساعدة مرتادي ممشى جاوان بالمدينة تحت عنوان “اروي عطشك”، وجعلها صدقة عن والدته.

وقال المواطن عصام الداود إن الفكرة عبارة عن تأسيس محطة لتوزيع قوارير المياه مجاناً لمرتادي الممشى، حيث يرتاده الكثير من ممارسي الرياضة الذين يحتاجون لتعويض السوائل خاصة في فصل الصيف. 

وأضاف الداود في لقائه مع قناة “الإخبارية”، أن المحطة تحتوي على ميزان لقياس الوزن والطول، وثلاجة معبأة بقوارير مياه الشرب، بالإضافة إلى مصلى متنقل للمساعدة في تأدية الصلوات بوقتها. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى تفاعل الكثيرين مع المبادرة، حيث لا تخلو الثلاجة نهائياً من قوارير المياه، بل إن بعض مرتادي الممشى يقومون بتعبئتها بالقوارير إذا فرغت منها. 

 

صدقة عن والدته.. مواطن يقدم خدمة لمرتادي ممشى بمدينة صفوى بالشرقية

أخبار محلية
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