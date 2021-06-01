بالفيديو.. شاب سعودي يحول هوايته بتصفيف وعلاج الشعر لمشروع خاص بدخل مربح

استغل شاب سعودي موهبته التي كان يمارسها في المنزل مع إخوانه وأصدقائه في تصفيف وعلاج الشعر، في افتتاح مشروعه الخاص بإنشاء صالون لعلاج شعر وتصفيف شعر الرجال يدر عليه دخلاً جيداً.
وقال الشاب حسين الغانم إن الفكرة بدأت بهواية منزلية ولم يكن يخطر بباله أن تتحول إلى مشروع تجاري، مضيفاً أن الفكرة لاقت تفاعلاً وإقبالاً ما دفعه لافتتاح المشروع.
وأضاف الغانم وفقاً لبرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن الشباب صاروا يهتمون بالمظهر الخارجي مثل الملبس والبشرة والشعر، فقرر الدخول في هذا المجال. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن ما شجعه على افتتاح هذا المشروع هو عدم وجود صوالين متخصصة في علاج الشعر للرجال، مبيناً أنه يقوم بالعلاج والتصفيف للرجال من فئات عمرية مختلفة.
سعوديون في كل المهن..
شاب سعودي يروي تجربته مع مهنة تصفيف الشعر#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/4isXo5oDmV
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) May 31, 2021