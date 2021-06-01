نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. شاب سعودي يحول هوايته بتصفيف وعلاج الشعر لمشروع خاص بدخل مربح
01/06/2021   8:25 ص

بالفيديو.. شاب سعودي يحول هوايته بتصفيف وعلاج الشعر لمشروع خاص بدخل مربح

+ = -
768

استغل شاب سعودي موهبته التي كان يمارسها في المنزل مع إخوانه وأصدقائه في تصفيف وعلاج الشعر، في افتتاح مشروعه الخاص بإنشاء صالون لعلاج شعر وتصفيف شعر الرجال يدر عليه دخلاً جيداً. 

وقال الشاب حسين الغانم إن الفكرة بدأت بهواية منزلية ولم يكن يخطر بباله أن تتحول إلى مشروع تجاري، مضيفاً أن الفكرة لاقت تفاعلاً وإقبالاً ما دفعه لافتتاح المشروع. 

وأضاف الغانم وفقاً لبرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن الشباب صاروا يهتمون بالمظهر الخارجي مثل الملبس والبشرة والشعر، فقرر الدخول في هذا المجال.  وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن ما شجعه على افتتاح هذا المشروع هو عدم وجود صوالين متخصصة في علاج الشعر للرجال، مبيناً أنه يقوم بالعلاج والتصفيف للرجال من فئات عمرية مختلفة. 

 

بالفيديو.. شاب سعودي يحول هوايته بتصفيف وعلاج الشعر لمشروع خاص بدخل مربح

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885156376.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.