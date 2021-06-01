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اخبار رياضية > رئيس الفيصلي: 20 ملفا خاصًا بالمدربين سيتم فرزها خلال الأيام المقبلة
01/06/2021   2:13 م

رئيس الفيصلي: 20 ملفا خاصًا بالمدربين سيتم فرزها خلال الأيام المقبلة

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قال رئيس مجلس إدارة نادي الفيصلي، فهد المدلج، إن النادي سيفرز خلال الأيام المقبلة 20 ملفًا متعلقة بالمدربين، لاختيار واحد منهم لقيادة الفريق الأول لكرة القدم.

وأضاف “المدلج”، وفقا لـ”مكة”، أن النادي سيختار 4 مدربين بصفة مبدئية، على أن يتم بعد ذلك الاستقرار على المدرب الذي سيتولى مهام تدريب الفريق وتجهيزه للموسم الرياضي المقبل.

وتأتي خطوة النادي، بعدما فضل مدرب الفريق الأول، بريكليس شاموسكا، الرحيل لقيادة فريق الشباب، وذلك بعد أن قاد الفيصلي لإحراز بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين والمشاركة بالبطولة الآسيوية لأول مرة بتاريخ النادي، وتقديم مستويات رائعة خلال المواسم الثلاثة الماضية.

الجدير بالذكر أن قائمة المرشحين لتدريب الفيصلي تتضمن المدرب البرتغالي جواو بيدور مدرب فريق فاماليكاو البرتغالي، الذي سبق له العمل كمساعد لمدرب إيفرتون الإنجليزي ماركو سيلفا.

رئيس الفيصلي: 20 ملفا خاصًا بالمدربين سيتم فرزها خلال الأيام المقبلة

اخبار رياضية
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