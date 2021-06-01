أول قرار من إدارة الهلال تجاه اللاعبين بعد التتويج بدوري المحترفين

كشفت مصادر صحفية، عن اتخاذ مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، قرارا تجاه اللاعبين، وذلك بعد تتويجهم بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقالت المصادر، وفقًا لصحيفة “الجزيرة” إن إدارة الهلال، منحت اللاعبين إجازة طيلة شهر يونيو، مشيرة إلى أن الإدارة تبدأ اتصالاتها لإقامة معسكر إعدادي في النمسا يبدأ الأسبوع الثاني من يوليو ولمدة 3 أسابيع.
وأوضحت المصادر، أن اللاعبين الدوليين سيلتحقون بالمعسكر في أسبوعه الثاني، بعد فراغهم من المشاركة مع منتخبات بلادهم.
وتوج الهلال بلقب دوري المحترفين، للموسم الثاني على التوالي، بعدما تزعم الصدارة برصيد 61 نقطة، وزين موسمه بالفوز على الفيصلي بثلاثية مقابل هدفين في الجولة الـ30 والأخيرة من المسابقة.