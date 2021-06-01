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اخبار رياضية > رسميًا.. الشباب يعلن رحيل هذا الثنائي
01/06/2021   2:13 م

رسميًا.. الشباب يعلن رحيل هذا الثنائي

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أعلن مجلس إدارة نادي الشباب، برئاسة خالد البلطان، رحيل اثنين من نجوم الفريق الأول لكرة القدم، بعد انتهاء دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (2020-2021)

وكشف الشباب في بيان رسمي، عن رحيل الثنائي محمد سالم وعبدالملك الخيبري، عن الفريق، حيث قدمت الإدارة، الشكر إلى الثنائي، على جهدهما مع الفريق خلال الفترة الماضية.

يذكر أن إدارة الشباب أعلنت مساء الإثنين، التعاقد مع المدير الفني البرازيلي بريكليس شاموسكا، خلفًا للمدرب الإسباني كارلوس هيرنانديز، بالإضافة إلى الحارس حسين الشيعان، والمهاجم مهند عسيري. وفق “أخبار 24”.

رسميًا.. الشباب يعلن رحيل هذا الثنائي

اخبار رياضية
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