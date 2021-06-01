حكم قضائي بتعويض مواطن بمبلغ 800 ألف ريال بعد براءته من قضية سُجن بسببها

ذكرت مصادر أن محكمة الاستئناف في جدة، أيّدت حكم المحكمة الجزائية، بتعويض مواطن بمبلغ 800 ألف ريال، عقب قضائه 19 شهرا بالسجن في قضية جنائية ثبت لاحقاً أنه بريء منها.
وأوضحت المصادر أن الحكم بات نهائيا واكتسب صفة القطعية، وبالتالي أصبح واجب التنفيذ، مشيرةً وفقاً لـ”عكاظ”، إلى أن المواطن كان قد أقام دعوى يطالب فيها بالتعويض نظراً للضرر المالي والمعنوي الذي أصابه جراء حبسه طوال تلك الفترة، إثر اتهامه في قضية جنائية وثبتت براءته لاحقاً بحكم قضائي نهائي.
ونص منطوق الحكم بحسب المصادر على أنه ليس هناك نص نظامي في اتباع معايير محددة لتقدير التعويض، ما دفع المحكمة إلى احتساب مبلغ التعويض اعتماداً على دخل المتضرر من راتبه الشهري، شاملاً عدد الأيام التي أوقف فيها ومقدار الدخل وحجم الضرر الذي لحق به والحالة الاجتماعية.
وأشارت إلى أن حساب مبلغ التعويض جاء على أساس راتب صاحب الدعوى اليومي مضروباً في 3 باعتبار اليوم 24 ساعة، وفترة العمل الطبيعية 8 ساعات، إضافة إلى احتساب أقساط سيارة سددها خلال فترة حبسه ولم ينتفع بالسيارة فضلاً عن أتعاب المحامي، وقُدّر مبلغ التعويض بنحو 800 ألف ريال.