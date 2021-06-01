ضمن مشروع عالمي.. أول سعودي يغوص لأعمق نقطة بالبحر الأحمر

أكدت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، وصول أول مواطن -من منتسبيها- إلى أعمق نقطة في البحر الأحمر، ضمن مشروع بحثي عالمي لاستكشاف ورسم خرائط قيعان البحار والمحيطات غير المستكشفة.
وذكرت الجامعة أن المهندس محمد الجحدلي، عضو فريق مختبر الموارد الساحلية والبحرية في “كاوست”، حقق ذلك الإنجاز خلال مشاركته في العام الماضي مع باحثين من شركة الأبحاث الخاصة “كالادان أوشيانك” لاستكشاف قيعان المحيطات ورسم خرائطها.
وأضافت أن الباحثين في “كاوست” وفريق البعثة استخدموا مركبة عميقة الغوص، لاستكشاف قاع البحر في غور “سواكن”، التي تعد أعمق جزء من البحر الأحمر بعمق وصل إلى 2777 متراً، وذلك للمرة الأولى على الإطلاق. وفق “أخبار 24”.
وأكدت أن الفريق رصد أعمق مناطق البحر الأحمر التي يصعب بلوغها وأخذ عينات منها، فضلاً عن المناطق الأكثر ضحالة ومنها “بركة كبريت”، فيما أبدى “الجحدلي” ذُهوله بمدى الصمت الذي لاحظه أثناء رصدهم لقاع البحر، مؤكدًا أنه لن ينسى هذه التجربة أبداً.