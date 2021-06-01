“البيئة” تعلن بدء تطبيق اللائحة التنفيذية لـ”الضوضاء”

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بدء تطبيق اللائحة التنفيذية للضوضاء، التي تهدف إلى تحديد نطاق عمل المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بشأن الضوضاء.
وحددت الوزارة الضوضاء بأنها الصوت المزعج غير المرغوب فيه أو الذي يؤثر سلبيًا على صحة الإنسان والكائنات الحية وجودة البيئة، لافتة إلى أنه ينشأ من الأنشطة البشرية المختلفة كالصناعة، ووسائل المواصلات، والأعمال الإنشائية، وغيرها.
وأبانت أن اللائحة تهدف إلى مراقبة التزام الأشخاص بمقاييس مستويات الضوضاء، والرصد والتقييم الدوري لمستويات الضوضاء في المملكة، وإعداد الضوابط والاشتراطات المتعلقة بالرصد والقياس والرقابة على مستويات الضوضاء وخطط تخفيضها، ونشر المعلومات والبيانات والتقارير البيئية المتعلقة بالضوضاء.
كما تهدف إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة عند اقتراب الأشخاص من تجاوز الحدود المسموح بها لمستويات الضوضاء.
وأشارت إلى أن تطبيق اللائحة التنفيذية للضوضاء يشمل جميع الأشخاص في المناطق السكنية والتجارية والصناعية والحساسة بيئيًا، وكذلك جوانب الطرق ومواقع البناء.
وفق “أخبار 24”.