في ذكرى وفاته.. مواقف إنسانية بارزة جمعت الإمام عبد الرحمن الفيصل وابنه الملك عبدالعزيز

تحل اليوم (الثلاثاء) ذكرى وفاة الإمام عبد الرحمن الفيصل، الذي وافته المنية قبل 93 عامًا، وتحديدًا في يوم 1/ 6/ 1928 – الموافق 13/ 12/ 1346هـ، عن عمر يناهز 78 عامًا.
وسطر التاريخ مواقف عديدة جمعت الإمام عبدالرحمن بنجله الملك عبدالعزيز، فقد ذكر الملك سلمان بن عبدالعزيز في كتابه «ملامح إنسانية من سيرة الملك عبد العزيز» وعدد من الكُتاب الآخرين، أمثلة عديدة من هذه المواقف نستعرضها في السطور التالية:
يبايع والده بعد استرداد الرياض
عندما نجح الملك عبدالعزيز في استرداد الرياض، عاد والده إلى المملكة قادمَا من الكويت، فأعلن الملك عبدالعزيز حينها البيعة لوالده في الجامع الكبير بالرياض، إلا أن الأخير نهض معلنا البيعة لابنه حاكمًا للبلاد لثقته به، فقبّله الملك عبدالعزيز مشترطًا جعل حق الرأي الأول في الأمور المهمة لوالده الإمام.
تقديره الجمّ لوالده
كان الملك عبدالعزيز شديد الاحترام لوالده، ومن أبرز ما ذكر في هذا الشأن أن الملك لم يسمح لأحد بالمشي في الغرفة العلوية للغرفة التي كان يتواجد فيها والده بالقصر، مؤكداً أنه لا يقبل لنفسه أو لغيره بأن يسير فوق رأس والده، كما كان المؤسس يرفض أيضًا أن يطلق عليه أحد لقب “الإمام” في حياة والده؛ لذلك لُقب بـ”السلطان” ثم “الملك”، وبعد وفاة والده أصبح يُطلق عليه لقب “إمام”. وفق “أخبار 24”.
يجلس بمكان منخفض في حضرة والده
سافر أمير روضة سدير، عبدالله بن ماضي، إلى الرياض؛ للسلام على الإمام عبدالرحمن الفيصل والملك عبد العزيز، وجلس الإمام في الحبوس -مواضع للجلوس من الحجر- بسبب الألم في ركبتيه، وعندما أقبل الملك عبدالعزيز في المجلس قام بتقبيل يد والده ثم جلس على الأرض احترامًا له.
الجواد وطواف الحج
سجل التاريخ أيضا برّ الملك عبدالعزيز بوالده، حيث كان يساعده في امتطاء صهوة جواده، من خلال رفع قدميه بنفسه رغم وجود مرافقيه، كما قام الملك عبدالعزيز في إحدى المرات باستقبال والده عند مدخل باب السلام بالمسجد الحرام، وحمله لكبر سنه، ودخل به إلى حيث مصلاه، رافضًا أن يقوم بذلك أحد غيره.
كما روى المؤخرون موقفاً آخر خلال فترة الحج، إذ شعر الإمام عبدالرحمن بالإعياء في آخر أشواط الطواف، فقرر الملك عبدالعزيز حمله بنفسه؛ ليتم بقية الشوط دون أن يترك ذلك لرجاله.