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أخبار محلية > “الداخلية”: تنفيذ حكم القتل قصاصًا في مواطن قَتل آخر طعنًا بسكين
01/06/2021   2:20 م

“الداخلية”: تنفيذ حكم القتل قصاصًا في مواطن قَتل آخر طعنًا بسكين

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نفذت وزارة الداخلية، اليوم (الثلاثاء)، حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة؛ بسبب قتله مواطناً في محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية.

وذكرت الوزارة أن المواطن “حسن بن أحمد بن علي آل سليمان”؛ أقدم على قَتل المواطن “سعود بن فيصل بن علي آل درويش”، وذلك بطعنه بسكين ما أدى إلى وفاته، بسبب خلاف بينهما.

وأضافت أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصًا. وفق “أخبار 24”.

وأكدت أن الحكم أُيد من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأُيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وتم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني اليوم بسجن القطيف بالمنطقة الشرقية.

“الداخلية”: تنفيذ حكم القتل قصاصًا في مواطن قَتل آخر طعنًا بسكين

أخبار محلية
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