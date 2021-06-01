الموافقة على استراتيجية التحول الرقمي لـوزارة الموارد البشرية

وافقت اللجنة الوطنية للتحول الرقمي على استراتيجية التحول الرقمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الذي يأتي ضمن أهداف الوزارة لتحقيق رؤية المملكة 2030.
وتتطلع الوزارة من خلال استراتيجيتها للتحول الرقمي إلى تقديم حلول رقمية مبتكرة وآمنة لمجتمع حيـوي ممكن وبيئة عمل متميزة لسـوق عمل جـاذب.
كما تستهدف الوزارة من خطتها للتحول الرقمي تقديم خدمات رقمية ذكيـة وإبداعية لكافة فئات عملائها وشـركائها ومنسوبيها، من خلال التوظيف والتطبيق الفعال للتقنيات الرقمية العالمية الحديثة، واستثمار مواردها وقدراتها البشرية والمالية.
يُذكـر أن استراتيجية التحـول الرقمي شـملت ثماني مبادرات رئيسية تساهم فـي تطوير منظومـة التحـول الرقمـي لقطاعات الـوزارة الأربعـة، ممثلة في قطاع العمـل، وقطاع التنميـة، وقطاع الخدمة المدنية، وقطاع الخدمات المشتركة، إضافةً إلى تعزيز قدرات البيانات والتحليل الذكي، ورفع مستوى قدرات الأمن السيبراني والتحويل لبيئة عمل رقمية.
وفق “أخبار 24”.