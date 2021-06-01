“الشؤون الإسلامية” تعيد افتتاح 16 مسجداً بعد تعقيمها في 6 مناطق

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم، (الثلاثاء)، إعادة افتتاح 16 مسجداً، بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 6 مناطق، بعد ثبوت 16 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.
ووصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته من مساجد خلال 115 يوماً 1449 مسجداً، وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.
وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها ثمانية مساجد بمنطقة مكة المكرمة، ومسجدان في كل من مناطق: الباحة والرياض والشرقية، ومسجد واحد في كل من مناطق: القصيم والحدود الشمالية. وفق “أخبار 24”.
وبينت الوزارة أن تلك الإجراءات اتُخذت لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد، داعية المصلين ومنسوبي المساجد للالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة، وإحضار السجادة الخاصة بهم، وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.