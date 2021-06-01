وصل إلى الرياض، اليوم (الثلاثاء)، ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ولي العهد يستقبل ولي عهد الكويت لدى وصوله إلى الرياض

وفق “أخبار 24”.