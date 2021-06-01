عفواً ، التسجيل مغلق الآن يرجى المحاولة في وقت لآحق .
اسم المستخدم
كلمة المرور
وصل إلى الرياض، اليوم (الثلاثاء)، ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وفق “أخبار 24”.
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885156519.html
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
Copyright © 2021 kharjhome1.com All Rights Reserved.
الخرج اليوم الصحيفة الاولي لأهالي الخرج