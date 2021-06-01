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أخبار المناطق > “حرس الحدود”: إحباط تهريب 308 كيلوجرامات من الحشيش و23 طناً من القات المخدر بالشرقية وجازان
01/06/2021   9:16 م

“حرس الحدود”: إحباط تهريب 308 كيلوجرامات من الحشيش و23 طناً من القات المخدر بالشرقية وجازان

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كشف المتحدث الرسمي لحرس الحدود، العقيد مسفر بن غنّام القريني، اليوم (الثلاثاء)، عن إحباط محاولات تهريب 308,6 كيلوجرام من الحشيش المخدر و23,7 طنّ من القات المخدر.

وأضاف أن الدوريات الساحلية بقطاع رأس تنورة بالمنطقة الشرقية نجحت في إحباط محاولة تهريب 220 كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر، مشيرًا إلى أنه في عملية أخرى تم إحباط محاولة تهريب 88 كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر، و23.7 طنّ من مادة القات المخدر، و14 ألف قرص مخدر خاضع لتنظيم التداول الطبي بمنطقة جازان.

وأوضح أنه تم القبض على المهربين وعددهم 12 متهمًا: 5 من الجنسية الإثيوبية، و4 مواطنين، و3 من الجنسية اليمنية.

ولفت إلى أنه تم استكمال الإجراءات النظامية، وتسليم المُهرَّبات للجهة المعنية، مؤكدًا أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل حزم وعزم واقتدار لمحاولات التهريب كافة، وسيقفون سدًّا منيعًا أمام كل من يحاول استهداف أمن الوطن وشبابه.

جانب من عملية إحباط محاولة تهريب (308.6) كيلو جراماً من الحشيش المخدر و (23.7) طن من القات المخدر.

وفق “أخبار 24”.

“حرس الحدود”: إحباط تهريب 308 كيلوجرامات من الحشيش و23 طناً من القات المخدر بالشرقية وجازان

أخبار المناطق
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