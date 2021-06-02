نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > مصادر: الإجراءات في المنافذ السعودية ــ الأردنية البرية لم تتغير
02/06/2021   8:23 ص

مصادر: الإجراءات في المنافذ السعودية ــ الأردنية البرية لم تتغير

+ = -
586

كشفت مصادر أن إجراءات الدخول من المملكة إلى الأردن، عبر المنافذ البرية السعودية لم يطرأ عليها أي تغيير حتى الآن، وهي كما كانت متبعة بالسابق.

وبيّنت المصادر لـ”أخبار 24″ أن الاشتراطات تضمنت تحليل “PCR” سلبي النتيجة قبل دخول الأراضي الأردنية بما لا يزيد على 72 ساعة، والحصول على جرعتي لقاح كوفيد 19 أو جرعة واحدة وقد مر عليها 14 يوماً مع إرفاق ما يثبت ذلك لإعفائهم من فحص “PCR” عند الوصول للمنفذ الأردني.

كما نصت الاشتراطات على الراغبين بالقدوم بمن فيهم من سبق له الإصابة والتعافي من فيروس كورونا، فعليهم إجراء تحليل “PCR” آخر في المنفذ الأردني تكون نتيجته سلبية.

وأوضحت أن التغيير فقط في إجراءات الدخول هي عبر المنافذ الجوية، من السعودية إلى الأردن بحيث يعفى القادمون إليه جواً من عدة دول من فحص “PCR” بشرط تلقي جرعتي اللقاح، فيما يشترط عليهم التسجيل على منصة “visit Jordan”.

مصادر: الإجراءات في المنافذ السعودية ــ الأردنية البرية لم تتغير

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885156553.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.