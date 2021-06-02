“أمن الدولة” يُحيي ذكرى استشهاد 11 رجل أمن من ضحايا التفـجير الذي استهدف مسجد القوات الخاصة بعسير

أحيت رئاسة أمن الدولة ذكرى استشهاد 11 رجل أمن من منسوبي قوات الطوارئ الخاصة، والذين تـوفوا جراء التـفجير الإرهـابي الذي استهدف مسجد قوات الطوارئ الخاصة في منطقة عسير.
وأوضحت الرئاسة أن هؤلاء الأبطال استشهدوا في مثل هذا اليوم من عام 1436هـ، وهم: وكيل رقيب سلطان محمد أحمد الشهراني، وكيل رقيب أحمد موسى علي الربعي، وكيل رقيب عيد ماطر مبارك الشهراني، وكيل رقيب مفرح علي أحمد عسيري، وكيل رقيب عبدالله أحمد عبدالله عسيري.
وأضافت أن قائمة الشهداء تضم أيضاً، “جندي أول مشعل علي مغرم العسيري، وجندي أول ممدوح مسفر محمد الحارثي، وجندي أول عبدالله عائض عبدالله آل سعد، وجندي أول عبدالعزيز عبدالله يحيى بن مشراف، وجندي أول فلاح جابر سعد القحطاني، وجندي أول عمر أحمد عمر عسيري”.
يُذكر أن حـادث تفجير مسجد قيادة الطوارئ الخاصة بمنطقة عسير تسبب باستشهاد 11 رجل أمن، و4 عاملين بالموقع من الجنسية البنجلاديشية، وإصـابة العشرات.
وفق “أخبار 24”.