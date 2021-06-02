سيعمل على حوكمة القطاع والعمل بانسيابية.. الموافقة على تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

وافق مجلس الوزراء في جلسته أمس (الثلاثاء)، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
وسيعمل المركز على تنظيم القطاع غير الربحي وتشغيله والإشراف عليه لحوكمة القطاع، وتمكينه من العمل بانسيابية تدعمه في تحقيق التطلعات المرصودة له.
ويأتي قرار مجلس الوزراء بتنظيم المركز في سياق تأسيسه سابقاً ضمن مستهدفات رؤية 2030، حيث إنه إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني الذي يهدف لتمكين القطاع غير الربحي وتحقيق أثر أعمق للقطاع على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.
ويهدف المركز إلى تفعيل دور منظمات القطاع غير الربحي وتوسيعه في المجالات التنموية، والعمل على تكامل الجهود الحكومية في تقديم خدمات الترخيص لتلك المنظمات، ومتابعة الأداء المالي والإداري والفني للقطاع، وزيادة التنسيق والدعم وتعزيز حوكمة القطاع والتحديات التي تواجه منظومة القطاع غير الربحي.
وستعمل استراتيجية القطاع غير الربحي ودعم التشريعات والسياسات ذات العلاقة، وتسجيل المنظمات غير الربحية وإصدار التراخيص، ومتابعة أداء المنظمات ونشر إحصائياتها، وتتضمن أعمال المركز التنسيق والتكامل مع الوحدات الإشرافية الفنية في الجهات الحكومية. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن تأسيس المركز مرتبط برؤية 2030 عبر استهداف تنمية القطاع غير الربحي، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% بحلول عام 2030، وزيادة عدد المنظمات غير الربحية، وعدد المتطوعين إلى مليون متطوع.