“الوزراء” يعقد جلسته برئاسة خادم الحرمين.. وهذه أبرز قراراته

عقد مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء) جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز، عبر الاتصال المرئي، واتخذ عدداً من القرارات كما ناقش عدداً من القضايا المهمة محلياً وإقليمياً ودولياً.
وناقش المجلس فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الملك سلمان من سلطان عمان هيثم بن طارق بن تيمور، ومضمون الرسالة الخطية التي تلقاها من أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
أما أبرز القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في جلسته فكانت كالتالي:
– إنشاء هيئة باسم “هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار”.
– الموافقة على الهيكل والدليل التنظيمي للأمانة العامة للجنة العليا للعمرة.
– الموافقة على القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص.
– الموافقة على تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
– تعيين راشد بن محمد الجلاجل عضواً في مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية ممثلاً لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
– تفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بصلاحية إصدار أي من القرارات ذات العلاقة بقواعد المنشأ الوطنية والعربية والخليجية.
– تفويض وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية بصلاحية إصدار أي من القرارات ذات العلاقة بالأدوات المتعلقة بحماية الصناعة الوطنية التي تحكمها الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، والخارجة عن اختصاصات وصلاحيات الجهات الحكومية.
– الموافقة على تعديل المادة (الرابعة) من تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية، المتعلقة بتشكيل مجلس إدارة الهيئة، وذلك على النحو الوارد في قرار مجلس الوزراء رقم 496. وفق “أخبار 24”.
– الموافقة على ترقيات عدد من الموظفين للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وتعيين على وظيفة وزير مفوض.
#فيديو | #خادم_الحرمين_الشريفين خلال ترؤسه جلسة #مجلس_الوزراء.#واس pic.twitter.com/JdYmt7JgS2
— واس الأخبار الملكية (@spagov) June 1, 2021