سكان المملكة أنفقوا أكثر من 9.1 مليار ريال في أسبوع .. منها 1.5 مليار على الأطعمة والمشروبات

أعلن البنك المركزي عن أرقام الإنفاق الاستهلاكي في المملكة خلال الأسبوع الماضي (23 – 29 مايو)، والتي أوضحت تفاصيل وإجمالي قيمة العمليات التي تمت من خلال نقاط البيع.
وأوضح أن الأسبوع الماضي شهد إنفاق 9.168 مليار ريال عبر 96.5 مليون عملية، وارتفعت قيمة العمليات بنسبة 30% مقارنة بالأسبوع السابق، بفارق نحو 2.1 مليار ريال، حيث أنفق المستهلكون على الأطعمة والمشروبات 1.48 مليار ريال، تلاها المطاعم والمقاهي بـ 1.27 مليار ريال.
وأنفق المستهلكون على القطاعات الأخرى 1.23 مليار ريال، و823,5 مليون ريال على السلع والخدمات المتنوعة، و731,7 مليون ريال على قطاع الصحة، و571,5 مليون ريال على قطاع النقل، و544,6 مليون ريال على محطات الوقود، ثم مواد التشييد والبناء بـ 388,9 مليون ريال، و307,6 مليون ريال على الأثاث، وأكثر من 297 مليون ريال على الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، و257,6 مليون ريال على الترفيه والثقافة، ونحو 192مليوناً على الفنادق. وفق “أخبار 24”.