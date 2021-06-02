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أخبار محلية > وزير الخارجية المالطي: المملكة أهم شريك تجاري لنا في الخليج .. ولم ننس وقفاتها معنا باللحظات الحرجة
02/06/2021   8:22 ص

وزير الخارجية المالطي: المملكة أهم شريك تجاري لنا في الخليج .. ولم ننس وقفاتها معنا باللحظات الحرجة

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أكد وزير الخارجية المالطي، إيفاريست بارتولو، أهمية العلاقات التي تجمع بين المملكة وبلاده على المستوى التجاري، مشيرًا إلى فرص نموها في المستقبل.

وأوضح، خلال لقائه مع قناة “العربية”، أن المملكة تُعد الشريك التجاري الرئيسي في منطقة الخليج العربي، خاصة أن مالطا تستورد الكثير من المواد الكيميائية وأخرى متعلقة بالبناء مثل الإسمنت والألومنيوم، كما تصدر للمملكة منتجات صيدلانية.

وأضاف أن العلاقات بين البلدين يمكن أن تنمو بشكل أقوى في المستقبل، مشيرًا إلى أن بلاده لم تنس وقفات المملكة معها في اللحظات الحرجة. وفق “أخبار 24”.

وزير الخارجية المالطي: المملكة أهم شريك تجاري لنا في الخليج .. ولم ننس وقفاتها معنا باللحظات الحرجة

أخبار محلية
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