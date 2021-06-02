“النقل” تفتتح مشروع جسر “آل الرومي” وتنهي معاناة المواطنين في محافظة بيشة بمنطقة عسير

افتتحت وزارة النقل، اليوم (الثلاثاء)، جسر “آل الرومي” الذي تم تجهيزه بجميع وسائل السلامة اللازمة للحفاظ على سلامة مرتاديه من مواطنين ومقيمين في بيشة والقرى المجاورة.
ويربط الجسر الجديد الواقع على وادي ترج بين قرية البهيم وقريتي آل الرومي وجلان بمحافظة بيشة في منطقة عسير، والذي يأتي افتتاحه استكمالا لجهود الوزارة الرامية إلى ربط القرى والمدن والهجر في المملكة، وتلمّس أهم احتياجات قاطنيها من وسائل المواصلات.
وأنهى الجسر المعوقات ومصاعب النقل التي كان يواجهها المواطنون، خاصة على صعيد نقل الغذاء والدواء، والوصول إلى المستشفيات ومراكز الخدمات الموجودة خارج تلك القرى، بعدما عانوا من عزل قراهم أثناء هطول الأمطار، والاضطرار إلى نقل الأغذية عبر النقل الجوي. وفق “أخبار 24”.