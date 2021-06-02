بالفيديو.. لواء يعلق على انبهار جندي به أثناء تقدمه في معركة بالحد الجنوبي .. وهذا رأيه في عقيدة الجيش السعودي

علق اللواء زايد البلاوي على مقطع فيديو يبدي فيه أحد الجنود إعجابه الشديد بتقدم اللواء في جبهات القتال، وذلك خلال إحدى المعارك التي وقعت عام 2019 بالحد الجنوبي.
وروى البلاوي، خلال استضافته في برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، ملابسات تلك الواقعة، موضحًا أنه كانت هناك ضرورة للسيطرة على منطقة حيوية في الحد الجنوبي، لافتًا إلى أن العملية بدأت في الساعة الـ6 صباحا بمشاركة جميع فروع القوات المسلحة الجوية والبرية.
وأضاف أن الجنود في الأمام وجدوا مواجهة شرسة لأنها منطقة حيوية حاول الأعداء الحفاظ عليها، لافتا إلى أنه عندما تبقى جزء بسيط في المعركة، اتخذ قرارًا بتقدمه بنفسه؛ لثقته أنه لن يكون هناك أي خسائر، مؤكدًا أنه كان يوجد 400 عسكري سعودي في تلك المنطقة. وفق “أخبار 24”.
وحول عقيدة الجيش السعودي، أشار إلى أن الجندي السعودي يختلف عن نظرائه في كل مكان لأن عنده عقيدة إسلامية صحيحة يدافع بها عن وطن وأرض الحرمين الشريفين تحت قيادة رشيدة، ويدفعه حب الوطنية إلى الدفاع عن الأرض، مؤكدا أن أفراد وضباط القوات المسلحة يعملون كمنظومة واحدة، ولهدف واحد.
فيديو | لواء يتقدم جنوده في #الحد_الجنوبي.. ويتحدث لـ #الراصد عن عقيدة الجيش السعودي وقوته واصفا إياهم بالمتميزين والمتمكنين pic.twitter.com/AFRtRaca8n
— الراصد (@alraasd) June 1, 2021